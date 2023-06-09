ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI - 2023 Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları açıklandı!

Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, ATA AÖF final sınavlarına bu yıl 01-07 Haziran 2023 tarihleri arasında, 10.00 ile 23.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşti. https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak sınava katılan öğrenciler sonuç açıklaması için üniversitenin duyurusuna kilitlenmişti. Yapılan açıklamada ATA AÖF sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.