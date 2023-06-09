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ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI - 2023 Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#ATA AÖF#Sınav#Atatürk Üniversitesi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 01:09

ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı. Yarıyıl Sonu (Final) sınavlarının 01-07 Haziran 2023 tarihleri arasında, online tamamlanmasının ardından, değerlendirme işlemleri sona erdi. Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2023 Atatürk Üniversitesi Bahar Yarıyılı Online sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Öte yandan Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevapları LMS'den öğrenilecek. Peki, 2022 2023 ATA AÖF bitirme sınavı sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, 2023 Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar.

1/4ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI - 2023 Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları açıklandı

Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları için beklenen açıklama geldi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler, ATA AÖF final sınavlarına bu yıl 01-07 Haziran 2023 tarihleri arasında, 10.00 ile 23.00 saatleri arasında online olarak gerçekleşti. https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak sınava katılan öğrenciler sonuç açıklaması için üniversitenin duyurusuna kilitlenmişti. Yapılan açıklamada ATA AÖF sonuçlarının yayınlandığı bildirildi. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2/4ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

ATA AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Yarıyıl Sonu (Final) Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan “Soru İtiraz” ve “Sonuç İtiraz” butonlarını tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarınızı 11 Haziran 2023 Pazar günü saat 22.00’a kadar bize iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra ve LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.

3/4ATA AÖF SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI - 2023 Atatürk Üniversitesi final sınavı sonuçları açıklandı

NOT: Öğrencilerin (Cezaevinde bulunanlar hariç) soru ve sonuç itirazlarını sadece LMS üzerinden yapmaları gerekmektedir. LMS dışındaki kanallar aracılığıyla yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

NOT: İtiraz süreci bittikten sonra Yarıyıl Sonu Sınavı ile mezun olmanız durumunda en kısa sürede mezuniyet işlemleriniz tamamlanacak ve e-Devlet üzerinden görüntüleme yapabileceksiniz. Mezun olan öğrencilerimizin diplomaları OBS’de kayıtlı olan adreslerine gönderilecektir. OBS’deki adresinizin doğruluğunu kontrol etmeniz, eksik veya hatalıysa hemen güncellemeniz yeterli olup bunun dışında herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Mezun olan öğrencilerimizin başarılarının devamını diler, kendilerini farklı bir programda yeniden öğrencimiz olarak görmeyi temenni ederiz.

4/4BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI

BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi, bahar dönemi yarıyıl sınavlarının ardından başarısız olan veya ortalama yükseltmek isteyen öğrenciler için bütünleme sınavı düzenleyecek. Henüz bütünleme sınavları için takvim duyurulmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

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#ATA AÖF#Sınav#Atatürk Üniversitesi