ATA AÖF sınav sonuçları o tarihte açıklanıyor! ATA AÖF online sınav süreci tamamlanıyor!

ATA AÖF'ten sınav sistemi açıklaması; "Sınav sistemimiz 04-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında, her gün saat 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir."