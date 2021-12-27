ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF soruları ve cevapları yayımlandı
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri final sınavlarına 25 Aralık ve 26 Aralık tarihleri aralığında girdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada ATA AÖF sınav sorularının ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. ATA AÖF final sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. Öğrenciler lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebiliyorlar. Tahmini puanlarını hesaplayanlar sonuçları araştırmaya başladılar. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında yapılmış, sonuçlar ise 1 Aralık’ta erişime açılmıştı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık’ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.
Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.
Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.