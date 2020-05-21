ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

SORULAR VE CEVAPLAR YAYINLANDI 2019-2020 Bahar Yarıyılı Vize Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı Kurum tarafından yapılan açıklama:Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. http://lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.