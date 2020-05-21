Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) öğrenim gören öğrenciler, bahar dönemi vize sınavlarının online şekilde yapılmasının ardından, bu kez de sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, sonuç açıklama tarihini sorguluyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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ATA AÖF online sınavları 15 Mayıs'ta sona erdi. Sınavların sona ermesinin ardından değerlendirme safhasına geçildi. Şimdi ise ATA AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, konuya dair merak edilenler...
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ATA AÖF sınavlar 4 Mayıs-15 Mayıs 2020 tarihleri aralığında online olarak yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya dair bir gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
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SORULAR VE CEVAPLAR YAYINLANDI
2019-2020 Bahar Yarıyılı Vize Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı Kurum tarafından yapılan açıklama:Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. http://lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.