ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF Bahar Dönemi finallerinde son durum!
ATA AÖF finalleri geride kaldı. 2020-2021 Bahar Dönemi finallerine katılım sağlayan binlerce öğrenci şimdi ise 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasındaki sınavlarının sonuçlarına odaklandı. Öte yandan 2020-2021 Bahar Yarıyılı final sınavı soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı final sınavları tamamlandı. Şimdi ise final sınav sonuçları sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da tamamlandı. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.
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Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.