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Gündem
Haber Giriş: 09 Haziran 2021 - 16:03 | 

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF Bahar Dönemi finallerinde son durum!

ATA AÖF finalleri geride kaldı. 2020-2021 Bahar Dönemi finallerine katılım sağlayan binlerce öğrenci şimdi ise 24 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasındaki sınavlarının sonuçlarına odaklandı. Öte yandan 2020-2021 Bahar Yarıyılı final sınavı soruları ve cevap anahtarları yayınlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) Bahar Yarıyılı final sınavları tamamlandı. Şimdi ise final sınav sonuçları sorgulanıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

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2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sınav sorularına itiraz işlemleri 7 Haziran'da tamamlandı. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanması bekleniyor.

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Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

4ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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