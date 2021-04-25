ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF sonuçlarında
ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında yapıldı. Sınav soruları ve cevaplarının açıklanmasının ardından sorulara itirazlar 23 Nisan tarihine kadar yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF bahar dönemi vize sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım- 11 Aralık tarihleri aralığında yapılmış, sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Vize Sınavı 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında yapıldı. Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp, 11 Aralık tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerin erişimine açılmış olup, toplamda 1.483.000 oturumdan oluşan sınavlara, 233.306 öğrenci çevrimiçi olarak erişim sağladı.
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SINAV SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan cuma günü (23 Nisan 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.’ denildi.
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BÜTÜNLEME VE FİNAL SINAVLARI DA ONLİNE OLACAK
Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.