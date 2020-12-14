ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF sonuçlarında

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih verilmedi. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.