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Hürriyet
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Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 10:22 | 

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF sonuçlarında

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı. Adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

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ATA AÖF vize sınavları online olarak gerçekleştirildi. Sınavlar 30 Kasım tarihinde başladı ve 11 Aralık’ta sona erdi. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

2ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih verilmedi. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

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