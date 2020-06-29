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Haber Giriş: 29 Haziran 2020 - 09:25,

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF final sonuçlarında

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA-AÖF) 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı final sınavı 15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında online ortamda gerçekleştirildi. ATA AÖF final sınavı soruları 26 Haziran’da öğrencilerin erişimine açıldı. Soru ve cevapların yayınlanması ardından gözler ATA AÖF final sonuçlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Atatürk Üniversitesi tarafından düzenlenen 2020 ATA AÖF sınav sonuçları sınavın hemen ardından gündeme geldi. Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayarak TC Kimlik Numarasını ve şifresini yanda bulunan kutucuklara doldurarak giriş yaparak öğrenebilecekler. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak
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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

32019-2020 Bahar Yarıyılı Final Sınavı Soruları ve Cevapları Duyurusu
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2019-2020 Bahar Yarıyılı Final Sınavı Soruları ve Cevapları Duyurusu

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (26 Haziran 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

4Hangi durumlarda sınavım geçersiz sayılır
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Hangi durumlarda sınavım geçersiz sayılır?

Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan tüm sınav kurallarına uymamanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır.

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