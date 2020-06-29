ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF final sonuçlarında

2019-2020 Bahar Yarıyılı Final Sınavı Soruları ve Cevapları Duyurusu Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan bugün (26 Haziran 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.