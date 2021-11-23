ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayında
ATA AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde yüz yüze yapıldı. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak açıklandı. ATA AÖF sınav soruları ve cevapları kurum tarafından LMS üzerinden erişime açıldı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AT AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. En son yapılan sınav 16 Nisan’da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. En son yapılan vize sınavları 5 Nisan ve 16 Nisan tarihleri aralığında düzenlenmiş, sonuçlar 27 Nisan tarihinde açıklanmıştı. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilecekler.
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (24 Kasım 2021) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.