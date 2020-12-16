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Haber Giriş: 16 Aralık 2020 - 11:38 | 

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF sınav sonuçları, dönem sınavlarına giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi yarıyılı sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Sınavlar online olarak yapıldı. Sorular ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplayan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım tarihinde başladı ve 11 Aralık’a kadar devam etti. Sorular ve cevaplar 14 Aralık itibari ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. İşte konu ile ilgili detaylar

2ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih verilmedi. Son yapılan sınavın sonuçları 6 gün içinde erişime açılmıştı. Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ATA AÖF OBS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

3ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
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ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Yapılan açıklamada, ‘2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.’ denildi.

ATA AÖF LMS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

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