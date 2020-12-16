ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım tarihinde başladı ve 11 Aralık’a kadar devam etti. Sorular ve cevaplar 14 Aralık itibari ile erişime açıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır. İşte konu ile ilgili detaylar