ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bahar yarıyılı final sınavları ile ilgili açıklama
ATA AÖF sınav sonuçları, söz konusu sınavların ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Atatürk Üniversitesi öğrenci girişi sayfasından online düzenlenen vize sınavları 16 Nisan 2021'de sona erdi. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürecek. 2021 ATA AÖF sınavlarının ardından, lisans ve ön lisans eğitimini açıktan tamamlayan öğrencilerin gözü ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtına çevrildi. Üniversiteden yapılan açıklamada final ve bütünleme sınavları için önemli duyuru yayınlandı. İşte, ATA AÖF vize sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılar.
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2021 ATA AÖF bahar yarıyılı online vize sınavlarının ardından, binlerce öğrencinin gündemine sınav sonuçları geldi. İkinci dönemde yapılan ATA AÖF sınavları 05-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Yapılan değerlendirmelerin ardından ATA AÖF sınav sonuçları üniversitenin internet sitesinden yayınlanacak. Ancak ATA AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir duyuru yapılmadı.
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ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz dönem Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım tarihinde başlayıp, 11 Aralık tarihinde tamamlanmıştı. Sınav sonuçları ise 22 Aralık'ta erişime açılmıştı.
Bu bilgiler göz önüne alındığında ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının 27 Nisan tarihinde açıklanması ön görülüyor. Ancak söz konusu sınavlar ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
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ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN DUYURU
2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili üniversiteden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;
Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.
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Söz konusu sınavların tarihi ise henüz belli olmadı.
Online vize sınavı notunun başarı notuna katkısı %30 oranındadır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı götürmektedir.