ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bahar yarıyılı final sınavları ile ilgili açıklama

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI İÇİN DUYURU 2020-2021 Bahar Yarıyılı Final ve Bütünleme Sınavları ile İlgili üniversiteden açıklama yapıldı. açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



Açıköğretim Fakültemizin değerli öğrencileri;



Yapmış olduğumuz görüşmeler ve istişareler sonucunda Covid-19 küresel salgın sürecinde yüz yüze sınav uygulamalarının oluşturabileceği olumsuzluklar dikkate alınarak 2020-21 Bahar Yarıyılı final ve bütünleme sınavlarının çevrimiçi (online) olarak yapılmasına karar verildi.