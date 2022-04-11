ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımda

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:



Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.