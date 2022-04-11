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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımda

#ATA AÖF#ATA AÖF Sınav Sonuçları#ATA AÖF Soruları

ATA AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleştirildi. ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ile ilgili açıklama yapıldı. Öğrenciler LMS üzerinden sınav sorularına ve cevap anahtarına ulaşabiliyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

1/3ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022 ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımda

ATA AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçları merak edilen konulardan biri oldu. ATA AÖF sınavları 9 Nisan Cumartesi ve 10 Nisan Pazar günleri düzenlendi. Adaylar sınavlara yüz yüze girdiler. ATA AÖF güz dönemi ara sınavı kasım ayında yapılmış, sonuçlar 1 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

2/3ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.  ATA AÖF güz yarıyılı vize sınavları 20-21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sonuçlar ise 1 Aralık tarihinde açıklandı. Güz yarıyılı ara sınavı sonuçları obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulandı.

3/3ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ATA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı. Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (13 Nisan 2022) saat 18:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın “Sınav İşlemleri” katından da sınav sorularına itiraz edebilirsiniz. Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf adresini tıklayınız.

 

 

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