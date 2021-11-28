ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. En son yapılan sınav 16 Nisan’da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı.



Güz Yarıyılı için sonuçlar daha açıklanmazken, ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.