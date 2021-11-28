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Haber Giriş: 28 Kasım 2021 - 11:34 | 

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021- 2022 ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF Güz Yarıyılı vize sınavları geçtiğimiz günlerde uygulanmıştı. Sınavın ardından ATA AÖF sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Sınav sonuçlarını bir an önce öğrenmek isteyen öğrenciler ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyorlar. İşte ATA aÖF sınav sonuçları ile ilgili bilgiler ve sorgulama ekranı...

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2021-2022 Eğitim yılının ATA AÖF Güz Yarıyılı sınavları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Öğrenciler sınav başarılarını öğrenmek için sınav sonuçları tarihini araştırmaya devam ediyorlar. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları hakkında bilgiler haberimizde...
2ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70’tir. En son yapılan sınav 16 Nisan’da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan’da açıklanmıştı.

Güz Yarıyılı için sonuçlar daha açıklanmazken, ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.
3ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilecekler. ATA AÖF sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
ATA AÖF ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI
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