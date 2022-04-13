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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum

#ATA#ATA AÖF#ATA AÖF Sonuçları

ATA AÖF bahar dönemi ara sınavlarının tamamlanması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Takvim doğrultusunda ATA AÖF bahar dönemi ara sınavları nisan ayının ilk günlerinde yapıldı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum

1/3ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum

ATA AÖF vize dönemi sınavları 9-10 Nisan'da üç oturumda yüz yüze olarak yapıldı. Oturumların tamamlanması ardından Atatürk Üniversitesi'nden yapılacak sonuç duyurusu için bekleyiş başladı. 

2/3ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ATA AÖF sınav sonuçlarında son durum

Üniversiteden sonuçlara ilişkin net tarih açıklaması gelmedi. Ancak bir önceki dönemler kaynak alındığında ATA AÖF sınav sonuçlarının 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 

3/3ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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#ATA#ATA AÖF#ATA AÖF Sonuçları