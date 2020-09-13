ATA AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± merak ediliyor. AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi yaz okulu sÄ±navÄ± 9 EylÃ¼l'de yapÄ±ldÄ±. SÄ±navÄ±n ardÄ±ndan sorular ve cevaplarÂ LMS'ye yÃ¼klendi.Â Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ATA AÃ–F yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n 10 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyuruldu.Â



ATA AÃ–F SINAV SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ATA AÃ–F yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n 10 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyuruldu. Ancak sonuÃ§larÄ±n hangi tarihte aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± ile ilgili bir bilgi verilmedi. 12 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€˜Yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmamÄ±ÅŸtÄ±r.â€™ denildi.



SonuÃ§lar aÃ§Ä±klanÄ±r aÃ§Ä±klanmaz aÅŸaÄŸÄ±daki link Ã¼zerinden sorgulamanÄ±zÄ± yapabilirsiniz.