ATA AÖF sÄ±nav sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ± mÄ±? Gözler ATA AÖF yaz okulu sÄ±nav sonuçlarÄ±nda
ATA AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± iÃ§in heyecan giderek artÄ±yor. ATA AÃ–F yaz okulu sÄ±navÄ±Â 9 EylÃ¼l 2020 tarihinde saat 10.00 ile 21.30 saatleri arasÄ±ndaÂ yapÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸrenciler sÄ±nav sistemineÂ https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doÄŸrudan eriÅŸebildiler. Peki,Â ATA AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ne zaman aÃ§Ä±klanacak? Ä°ÅŸte detaylar...
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ATA AÃ–F sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n ne zaman aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± merak ediliyor. AtatÃ¼rk Ãœniversitesi AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim FakÃ¼ltesi yaz okulu sÄ±navÄ± 9 EylÃ¼l'de yapÄ±ldÄ±. SÄ±navÄ±n ardÄ±ndan sorular ve cevaplarÂ LMS'ye yÃ¼klendi.Â Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ATA AÃ–F yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n 10 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyuruldu.Â
ATA AÃ–F SINAV SONUÃ‡LARI NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK? Kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ATA AÃ–F yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ±nÄ±n 10 EylÃ¼l PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren eriÅŸime aÃ§Ä±lacaÄŸÄ± duyuruldu. Ancak sonuÃ§larÄ±n hangi tarihte aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± ile ilgili bir bilgi verilmedi. 12 EylÃ¼lâ€™de yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, â€˜Yaz okulu sÄ±nav sonuÃ§larÄ± henÃ¼z aÃ§Ä±klanmamÄ±ÅŸtÄ±r.â€™ denildi.
SonuÃ§lar aÃ§Ä±klanÄ±r aÃ§Ä±klanmaz aÅŸaÄŸÄ±daki link Ã¼zerinden sorgulamanÄ±zÄ± yapabilirsiniz.
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI ATA AÃ–F sorularÄ± ve cevaplarÄ± yayÄ±mlandÄ±.Ä°ÅŸte kurum tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama: 'DeÄŸerli Ã¶ÄŸrencimiz, sÄ±nav sorularÄ± ve cevaplarÄ± LMS'ye yÃ¼klenmiÅŸtir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menÃ¼de yer alan soru itiraz sayfasÄ±ndan sÄ±nav sorularÄ±nÄ± gÃ¶rebilir ve yine bu sayfadan bugÃ¼n (10 EylÃ¼l 2020) saat 23:59'a kadar soru itirazÄ±nda bulunabilirsiniz.'