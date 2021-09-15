ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor

ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30’da gerçekleştirildi. Her ders için 30 dakika sınav süresi verildi. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Henüz ATA AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. İşte detaylar