ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları bekleniyor
ATA AÖF yaz okulu sınavı sonuçları, sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. 12 Eylül’de düzenlenen ATA AÖF yaz okulu sınavının soruları ve cevapları yayımlandı. Şimdi gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları için heyecan giderek artıyor. ATA AÖF yaz okulu sınavı 12 Eylül 2021 Pazar günü saat 09.30’da gerçekleştirildi. Her ders için 30 dakika sınav süresi verildi. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Henüz ATA AÖF sınav sonuçları açıklanmadı. İşte detaylar
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de yapılan sınavın sonuçları 14 Eylül’de erişime açılmıştı.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmektedir. Ders başarı notu tek sınav üzerinden hesaplanacaktır.
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ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINDA
Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.