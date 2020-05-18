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Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 09:58,

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF sınav sonuçları ile ilgili heyecan başladı. ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanır sorusu araştırılıyor. 4 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında online olarak gerçekleştirilen vize sınavlarına öğrenciler yoğun ilgi gösterdiler. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınav sorularının ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. Şimdi gözler sonuç açıklamasında!

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ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler bahar dönemi vize sınavlarına girdiler. Online olarak yapılan sınavın ardından kurum soruları ve cevapları yayımladı. Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden görülebilecek. Peki ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

2ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınavlar 4 Mayıs ve 15 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
SORULAR VE CEVAPLAR YAYINDA
2019-2020 Bahar Yarıyılı Vize Sınavı Soruları ve Cevapları Yayımlandı
Kurum tarafından yapılan açıklama:
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. http://lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan 19 Mayıs Salı günü saat 17.00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz. Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz.

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