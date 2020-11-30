ATA AÖF sınav sistemi giriş ekranı: esınav.ataaof.edu.tr online sınav programı
ATA AÖF online sınav giriş ekranı, 30 Kasım 2020 tarihi itibariyle on binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Pandemi süreci dolayısıyla binlerce öğrenci, ATA AÖF sınavlarını online olarak tamamlayacak. Peki, ATA AÖF sınav sistemi için giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, ATA AÖF sınav giriş ekranı ve esınav.ataaof.edu.tr online sınav programı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ATA AÖF sınav giriş ekranına giriş işlemi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşiyor. Toplam 10 gün sürecek olan ATA AÖF sınavı, yayımlanan sınav programına göre gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF sınav girişi nasıl yapılır? İşte, online sınav ekranı ve sınav giriş işlemleri hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
ATA AÖF online sınav ekranına aşağıdaki link üzerinden giriş gerçekleştirebilirsiniz.
ATA AÖF'ün sınav süreci hakkında yapmış olduğu bilgilendirme metni ise şu şekilde;
"Online sınavlara katılabilmeniz için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz/cep telefonunuzdan sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. İnternet bağlantısı olan bilgisayar, tablet ya da cep telefonu temini sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan Fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
Sınav sistemimiz 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihleri arasında, her gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sizlerin erişimine açık olacaktır. Sınav sistemimize https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilirsiniz. Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 08.00 ile 20.30 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.
3
Abone Ol
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları (“boş bırak” seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da “boş bırak” seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.
Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb. ), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz."