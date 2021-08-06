ATA AÖF sınav giriş ekranı: ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı nasıl yapılacak, ne zaman bitecek?

SINAVA KİMLER KATILACAK? Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.



Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.



Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir