ATA AÖF sınav giriş ekranı: ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı nasıl yapılacak, ne zaman bitecek?
ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavları 7 Ağustos tarihinde başlayacak. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenimine devam eden öğrenciler, üç ders sınavlarına online sistemle katılacaklar. 2021 ATA AÖF üç ders sınav giriş ekranı ile başlayacak olan söz konusu sınavlara öğrenciler 1, 2 ya da 3 dersten girilebilecekler. Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) üzerinden adaylar sınava katılıp katılamayacağını da öğrenecekler. Peki, ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı nasıl yapılacak? İşte, ATA AÖF sınav giriş ekranı ve üç ders sınav süresi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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2021 ATA AÖF üç ders sınav giriş ekranı Atatürk Üniversitesi tarafından mezuniyet sınavları için erişime açılacak. Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak giriş yapacak öğrencilerden kayıtlı oldukları bölümlerde tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girecek. Sınav 7 Ağustos tarihinde tek gün yapılacak.
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ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN BİTECEK?
Mezuniyet Üç Ders Sınavı ile ilgili Bilgilendirme Metni üniversite tarafından yayınlandı. Duyuruda şu ifadeler kullanıldı;
07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapılacak mezuniyet üç ders sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin bilgileri Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) yayımlanmıştır. Kontrol için https://obs.atauni.edu.tr/ adresine tıklayınız.
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ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Üç ders sınav sistemine öğrenciler https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilecekler.
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere bu sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.
Mezuniyet Üç Ders Sınavına 1, 2 ya da 3 dersten girilebilir.
Bir öğrenci, aynı eğitim–öğretim yılında hem mezuniyet üç ders sınavına hem de yaz okuluna katılamaz. Bir eğitim-öğretim yılında mezuniyet üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan mezuniyet üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okuluna katılabilir
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SINAVLA İLGİLİ TÜM BİLGİLER
Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilmek için herhangi bir başvuru yapmaya ya da ücret ödemeye gerek yoktur.
Mezuniyet Üç Ders Sınavı notu, dönem sonu sınavı notu yerine geçer. Başarı notu, sınav uygulanan her bir ders için ara sınav notu ile Mezuniyet Üç Ders Sınavı notunun yüzdelik oranları dikkate alınarak belirlenir. (Final ve bütünleme sınavlarında olduğu gibi). Öğrencinin harf notları; Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bağıl Değerlendirme Esasları’na göre, dersin ilgili dönemdeki dönem sonu sınavı sonuçlarına göre daha önce oluşmuş olan harf notu aralıkları kullanılarak belirlenir.
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Her ne sebeple olursa olsun Mezuniyet Üç Ders Sınavına katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.
Mezuniyet Üç Ders Sınavı sonucunda mezun olamayan öğrenciler başarısız oldukları dersleri, bu derslerin bulundukları yarıyılda ders kaydı yaparak almak zorundadırlar.
LMS sayfanızda yer alan “YARDIM” butonunu kullanarak açılan ekran üzerinden (ders adını belirterek) ya da 0850 255 02 82 numaralı çağrı merkezi telefonumuzu arayarak karşılaştığınız sorunları bildirebilirsiniz. Sınavın yapılacağı 7 Ağustos 2021 saat 22.00’dan sonra yardım ve destek talepleri kabul edilmeyecektir.