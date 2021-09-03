ATA AÖF kayıtları ne zaman 2021? Atatürk Üniversitesi ikinci üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri açıklandı
ATA AÖF kayıtları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 2021-2022 ATA AÖF ön kayıt ve kesin kayıt tarihleri duyuruldu. herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun/öğrenci olan ya da yükseköğrenimine bu yıl bir başka bölüm/programda başlayacak olan kişilerin başvuru yapacağı ikinci üniversite kayıtları, "https://obs.atauni.edu.tr/" sayfası üzerinden gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF kayıtları ne zaman 2021? İşte, Atatürk Üniversitesi ikinci Üniversite ön ve kesin kayıt tarihleri.
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2021 ATA AÖF kayıt tarihleri Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklama ile belli oldu. Binlerce öğrencinin merakla beklediği takvime göre ön lisans veya lisans programlarını tercih edecek olanlar, Atatürk Üniversitesi'nin OBS ekranından T.C kimlik numaraları ile başvurularını yapacaklar. ATA AÖF İkinci üniversite ön kayıtları 1 Haziran- 3 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Kesin kayıtlar ise 31 Ağustos 3 Ekim arasında yapılacak.
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ATA AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
İkinci Üniversite ön kayıt tarihleri: 01.06.2021 - 03.10.2021
İkinci Üniversite kesin kayıt tarihleri: 31.08.2021 - 03.10.2021
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ATA AÖF KAYITLARI NASIL YAPILIR?
İkinci üniversite ön kayıt işlemini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) mezuniyet ya da öğrencilik bilgisi mevcut olan öğrenci adayları İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYIT SAYFASI'ndan yapabilirler. Bu adresten ön kayıt işlemini yapan adayların kesin kayıt işlemleri için herhangi bir belge göndermelerine gerek yoktur. Bu adayların kesin kaydı materyal ücretinin yatırılmasının ardından Fakültemiz tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Ancak en az %40 engel durumu olan öğrenciler, gaziler, birinci dereceden şehit ve gazi yakını olanlar ve uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar aşağıda verilen ilgili belgeleri göndermek zorundadırlar.
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ATA AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz lisans programları;
♦ Çocuk Gelişimi ♦ Egzersiz ve Spor Bilimleri ♦ Halkla ilişkiler ve Tanıtım ♦ İşletme ♦ Kamu Yönetimi ♦ Reklamcılık ♦ Rekreasyon ♦ Sağlık Yönetimi ♦ Sosyoloji ♦ Tarih programlarından oluşmaktadır.
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İkinci Üniversite kapsamında başvurabileceğiniz önlisans programları;
♦ Acil Durum ve Afet Yönetimi ♦ Adalet ♦ Bankacılık ve Sigortacılık ♦ Bilgisayar Programcılığı ♦ Bilgi Yönetimi ♦ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ♦ Çağrı Merkezi Hizmetleri ♦ Çocuk Gelişimi ♦ Dış Ticaret ♦ Emlak Yönetimi ♦ Fotoğrafçılık ve Kameramanlık ♦ Halkla İlişkiler ve Tanıtım ♦ İslami İlimler ♦ İş Sağlığı ve Güvenliği ♦ İşletme Yönetimi ♦ Laborant ve Veteriner Sağlık ♦ Lojistik ♦ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ♦ Özel Güvenlik ve Koruma ♦ Radyo ve Televizyon Programcılığı ♦ Reklamcılık ♦ Sağlık Kurumları İşletmeciliği ♦ Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ♦ Sosyal Hizmetler ♦ Spor Yönetimi ♦ Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ♦ Turizm ve Otel İşletmeciliği ♦ Yeni Medya ve Gazetecilik ♦ Yerel Yönetimler programlarından oluşmaktadır.