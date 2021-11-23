ATA AÖF final sınavları ne zaman? İşte tarih bilgisi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizelere katılım sağlayan öğrenciler, şimdi ise final sınavlarına odaklandı. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?
ATA AÖF final sınavları tarihi üniversitenin takviminde yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılım sağlayacak öğrenciler de bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 Güz Dönemi ATA AÖF final sınav tarihleri...