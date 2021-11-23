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Gündem
Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 13:14 | 

ATA AÖF final sınavları ne zaman? İşte tarih bilgisi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizelere katılım sağlayan öğrenciler, şimdi ise final sınavlarına odaklandı. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?

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ATA AÖF final sınavları tarihi üniversitenin takviminde yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılım sağlayacak öğrenciler de bu kapsamda bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 Güz Dönemi ATA AÖF final sınav tarihleri...
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Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.
3ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir. Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilir.
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