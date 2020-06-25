ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Geri sayım başladı!
ATA AÖF final sınavı sonuçları, Türkiye genelinde pek çok öğrencinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 15-24 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilen ATA AÖF final sınavının ardından sınav sonuçları için araştırmalarına başlayan pek çok vatandaş, ATA AÖF internet sitesi üzerinden yapılacak olan duyuruya kilitlendi. Peki, ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, binlerce öğrencinin dahil olduğu ATA AÖF final sınavı sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen güne girildi. Pek çok öğrencinin 24 Haziran tarihinde tamamladığı ATA AÖF final sınavı sonrasında gözler sonuçlar için resmi siteye kilitlenmişti. Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı yayımlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgilerATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
ATA AÖF online sınavları 24 Haziran'da sona erdi. Bu sınavların sona ermesinin ardından değerlendirme safhasına geçildi. Sonuçların 25 Haziran Perşembe günü akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.
Online Final sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacaktır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
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15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Final sınavına girmeyen öğrenciler için daha sonra hiçbir şekilde telafi ya da mazeret sınavı hakkı verilmeyecektir.
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Sınav sorularının herhangi bir şekilde kopyalanması ve paylaşılması suç teşkil ettiğinden, cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.