ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Geri sayım başladı!

ATA AÖF sınav sonuçları için beklenen güne girildi. Pek çok öğrencinin 24 Haziran tarihinde tamamladığı ATA AÖF final sınavı sonrasında gözler sonuçlar için resmi siteye kilitlenmişti. Üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı yayımlandı. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgilerATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?



ATA AÖF online sınavları 24 Haziran'da sona erdi. Bu sınavların sona ermesinin ardından değerlendirme safhasına geçildi. Sonuçların 25 Haziran Perşembe günü akşam saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.



Sınav sonuçları açıklanır açıklanmaz haberin içerisine eklenecektir.