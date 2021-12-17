ATA-AÖF final sınavı ne zaman? İşte tarih bilgisi
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizelere katılım sağlayan öğrenciler, şimdi ise final sınavlarına odaklandı. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?
ATA AÖF final sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılım sağlayacak ve bu kapsamda hazırlık yapan öğrenciler, bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 ATA-AÖF final sınavı takvimi...
VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI
Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ