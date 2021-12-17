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Gündem
Haber Giriş: 17 Aralık 2021 - 23:32 | 

ATA-AÖF final sınavı ne zaman? İşte tarih bilgisi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2021-2022 Güz Dönemi final sınavı tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde vizelere katılım sağlayan öğrenciler, şimdi ise final sınavlarına odaklandı. Peki, ATA AÖF final sınavları ne zaman?

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1
ATA AÖF final sınav tarihleri üniversitenin akademik takviminde yer alıyor. ATA AÖF final sınavına katılım sağlayacak ve bu kapsamda hazırlık yapan öğrenciler, bilgi almak adına araştırmalarına hız verdi. İşte, 2021-2022 ATA-AÖF final sınavı takvimi...
2
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF güz dönemi final sınavları, 25-26 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Bütünlemeler ise 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.
3VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli Öğrencilerimiz, güz yarıyılı ara sınavı sonuçlarına http://obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.' denildi.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ
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