ATA AÖF final sınavı ne zaman 2020? İşte ATA AÖF yarıyıl sonu bahar dönemi final tarihleri
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Online sistem üzerinden gerçekleşen vize sınavlarının ardından, final sınavına dahil olacak olan binlerce ATA AÖF'lü öğrenci 2019 2020 sınav takvimini araştırıyor. Dijital ortamda düzenlenecek olan ATA AÖF final sınavı üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre, haziran ayında düzenlenecek. İşte, 'ATA AÖF final sınavı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtını araştıranlar için bahar dönemi final tarihleri...
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Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2019 2020 bahar dönemi final sınavı tarihi belli oldu. Korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler neticesinde uzaktan bilgisayar eşliğinde gerçekleşecek olan ATA AÖF final sınavları, üniversitenin takviminde yer alıyor. Buna göre, 2020 ATA AÖF final sınavı 15-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.
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ATA AÖF FİNAL SINAVI TAKVİMİ
Üniversitenin takviminde yer alan bilgilere göre, bu yıl ATA AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu (final) sınavı 15 18 Haziran tarihlerinde online gerçekleşecek.
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SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLİR?
Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir.
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SINAV SORULARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?
Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.