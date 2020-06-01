Gündem Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 20:33 , 01 Haziran 2020 - 20:38

ATA AÖF final sınavı ne zaman 2020? İşte ATA AÖF yarıyıl sonu bahar dönemi final tarihleri

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Online sistem üzerinden gerçekleşen vize sınavlarının ardından, final sınavına dahil olacak olan binlerce ATA AÖF'lü öğrenci 2019 2020 sınav takvimini araştırıyor. Dijital ortamda düzenlenecek olan ATA AÖF final sınavı üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre, haziran ayında düzenlenecek. İşte, 'ATA AÖF final sınavı ne zaman 2020?' sorusunun yanıtını araştıranlar için bahar dönemi final tarihleri...