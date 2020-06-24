ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) öğrenim gören öğrenciler, bahar dönemi final sınavlarının online şekilde yapılmasının ardından, bu kez sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce öğrenci, sonuç açıklama tarihini sorguluyor. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2019-2020 eğitim dönemi ATA AÖF final sınavları tamamlandı. Sınavlarına sorunsuz şekilde katılım sağlayan binlerce açık öğretim öğrencisi şimdi sonuç tarihine odaklandı. Gözler şimdi Atatürk Üniversitesi'nden gelecek sonuç açıklama haberinde. İşte, ATA AÖF final sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...
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ATA AÖF online final sınavları bugün sonra eriyor. Sınavların sona ermesinin ardından değerlendirme safhasına geçilecek. Üniversiteden yapılan açıklamada; "Sınav sonuçları 25 Haziran 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecektir." ibaresi yer alıyor.
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MAZERET SINAVI OLACAK MI?
15-24 Haziran 2020 tarihleri arasında Final sınavına girmeyen öğrenciler için daha sonra hiçbir şekilde telafi ya da mazeret sınavı hakkı verilmeyecek.