ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek? ATA AÖF 2021-2022 bahar yarıyılı ders kayıt ücretinin yatırılacağı bankalar

Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf) dikkatine!



Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.



Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.



Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.



Fakültemizde üst dönemden ders alınmamaktadır.