ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek? ATA AÖF 2021-2022 bahar yarıyılı ders kayıt ücretinin yatırılacağı bankalar

ATA AÖF mazeretli ders kaydı ne zaman bitecek, sorusu şubat ayının son günlerinde öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada ATA AÖF ders kayıtlarının 27 Şubat 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtildi. Ders kaydı yapılırken FF olan dersler sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte görünecek.
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat 2022 tarihine kadar yapılacaktır. Mazeretli ders kayıtları ise 27 Şubat 2022 tarihine kadar devam edecektir.
Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı;
Fakültemize yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerimiz materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklardır. Öğrencilerimiz ayrıca AtaMeta uygulamamızın “Öğrenci İşleri” katından ders kayıtlarını yenileyebilirler.
Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,
Internet Bankacılığı,
Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.
Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf) dikkatine!
Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.
Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.
Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.
Fakültemizde üst dönemden ders alınmamaktadır.