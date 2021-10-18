ATA AÖF ders kayıt ücreti hangi bankalara yatırılacak? Ders kaydı nasıl yapılır? 2021 2022 ATA AÖF ders kayıt tarihleri açıklandı!
ATA AÖF ders kayıt tarihi ve başvuru ücreti öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayanlar, 2021-2022 ATA AÖF Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ders Kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapacaklar. Maksimum 10 ders, 30 kredi ile yapılacak ATA AÖF ders kayıtlarının ücreti üniversitenin internet sitesinde açıklanan bankalara internet üzerinden yada şube ve ATM'ler aracılığı ile yatırılacak. Peki, ATA AÖF ders kayıtları ne zaman bitecek ve nasıl yapılır? İşte, ATA AÖF ders kayıtları hakkında ayrıntılı bilgiler.
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ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. ATA AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ders kayıt işlemleri gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ATA AÖF ders kayıtları 22 Ekim tarihine kadar gerçekleşecek. Öğrencilerin OBS ekranından seçtikleri dersler turkuaz, FF olan başarısız dersler ise sisteme otomatik eklenerek mavi renkli olacak.
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ATA AÖF DERS KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders kaydı yenileme işlemleri 22 Ekim'e kadar devam edecektir.
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ATA AÖF DERS KAYIT YENİLEME ÜCRETİ HANGİ BANKARA YATIRILACAK?
Ara sınıf öğrencilerimiz ise (2., 3. ve 4. sınıf ) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretini yatırarak Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders kayıtlarını kendileri yapacaklardır.
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NOT: Materyal ücretleri
Halkbank,Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri
Internet Bankacılığı
Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.
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NOT: Ara sınıf öğrencilerimizin (2., 3. ve 4. sınıf ) dikkatine!
Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.
Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.
Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. Fakültemiz tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.