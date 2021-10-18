ATA AÖF ders kayıt ücreti hangi bankalara yatırılacak? Ders kaydı nasıl yapılır? 2021 2022 ATA AÖF ders kayıt tarihleri açıklandı!

ATA AÖF ders kayıtları nasıl yapılır sorusu son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. ATA AÖF kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ders kayıt işlemleri gündeme geldi. Atatürk Üniversitesi'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre ATA AÖF ders kayıtları 22 Ekim tarihine kadar gerçekleşecek. Öğrencilerin OBS ekranından seçtikleri dersler turkuaz, FF olan başarısız dersler ise sisteme otomatik eklenerek mavi renkli olacak.