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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 09 Temmuz 2020 - 16:05,

ATA AÖF bütünlemeler ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF bütünleme sonuçları tarihinde

ATA AÖF bütünleme sınavları 6-9 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden online platformlar ile yapılıyor. Başarı notuna katkısı %75 oranında olacak olan online bütünleme sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınav sorularını kopyalayan ya da paylaşılan kişilerin sınavları ise geçersiz sayılacak. Her bir ders için 20 sorudan oluşan ve oturum süresi 30 dakika olarak kabul edilen sınavın sonuçları, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından belirlenen tarihte açıklanacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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ATA AÖF sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin online olarak tamamladığı ATA AÖF sınav sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrilmişti. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.

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Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 final notunun oranı ise %75 oranlarında olacaktır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

3DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR
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DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

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Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

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