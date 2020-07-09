ATA AÖF bütünlemeler ne zaman açıklanacak? Gözler ATA AÖF bütünleme sonuçları tarihinde

ATA AÖF sınav sonuçları için vatandaşların araştırması devam ediyor. Şu ana kadar pek çok kişinin online olarak tamamladığı ATA AÖF sınav sonuçları için gözler kurumun resmi internet sitesine çevrilmişti. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?



ATA AÖF sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.



06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek.



Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.



Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.