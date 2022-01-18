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ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ATA AÖF sınav takvimi

#ATA#ATA AÖF#ATA AÖF Bütünleme Sınavı Ne Zaman

ATA AÖF bütünleme sınavı şubat ayı içerisinde gerçekleşecek. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte sınav takvimi ve sınav giriş belgesine yönelik araştırmalarına başladı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte 2022 ATA AÖF sınav takvimi...

1/4ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman Sınav giriş belgesi yayınlandı mı İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihleri paylaşıldı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2/4ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman Sınav giriş belgesi yayınlandı mı İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF sınav giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.

3/4ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman Sınav giriş belgesi yayınlandı mı İşte ATA AÖF sınav takvimi

Öğrencilerden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.

4/4ATA AÖF BAHAR YARIYILI TAKVİMİ

ATA AÖF BAHAR YARIYILI TAKVİMİ

INAVLARAra (Vize) SınavıI. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
Yarıyıl Sonu (Final) SınavıI. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
Bütünleme SınavıI. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI07 Ağustos 2022

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