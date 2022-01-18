ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihleri paylaşıldı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.
ATA AÖF sınav giriş belgesinin ocak ayının son haftasında erişime açılması bekleniyor. Sınav tarihinden önce sınav giriş belgesini Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden görüntüleyebilecekler.
Öğrencilerden sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.) yanında bulundurmayanlar sınava giremezler.
|INAVLAR
|Ara (Vize) Sınavı
|I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00
|Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
|I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00
|Bütünleme Sınavı
|I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
|II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
|III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
|2021-2022 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI
|07 Ağustos 2022