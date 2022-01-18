ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? Sınav giriş belgesi yayınlandı mı? İşte ATA AÖF sınav takvimi

ATA AÖF sınav takvimiyle yıl içerisinde gerçekleşecek tüm sınavların tarihleri paylaşıldı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.