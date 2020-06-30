ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN? ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre; bahar dönemi bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak.