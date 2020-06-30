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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:01,

ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) öğrenim gören öğrenciler, bahar dönemi final sınavlarının online şekilde yapılmasının ardından, bu kez bütünleme sınavının yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman?

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2019-2020 eğitim dönemi ATA AÖF final sınavları tamamlandı. Sınavlarına sorunsuz şekilde katılım sağlayan binlerce açık öğretim öğrencisi şimdi de bütünleme sınavlarını sorguluyor. Akadamik takvimide bütünleme sınav tarihini araştıran öğrenciler sorgulamalarına hız verdi. İşte, ATA AÖF bütünleme sınavı hakkında ayrıntılar...

2FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde ilan edilir. Sınav sonuçlarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’den öğrenebilirsiniz.

3BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN
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BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgilere göre; bahar dönemi bütünleme sınavı 6-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacak.

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