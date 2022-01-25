ATA AÖF bütünleme sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi görüntüleme hakkında detaylar

ATA AÖF bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak. Öğrencilerin sınava girerken yanlarında Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini yanında bulundurması gerekiyor.
AÖF sınav giriş belgeleri resmi internet sayfasında yayınlanacak. ATA AÖF bütünleme sınav giriş belgelerinin sınav tarihine kısa bir süre kala yayınlanması bekleniyor. Öğrenciler TC Kimlik numaralarını ve otomasyon şifrelerini girerek sınava girecekleri okulu öğrenebilecek. Giriş belgesini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden görüntüleyip çıktısını alabilecek.
Sınava girerken yanınızda;
Sınava Giriş Belgesi,
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, süresi geçerli pasaport veya sürücü belgesidir.)
bulundurmanız gerekmektedir.
Ayrıca
Er ve erbaşların askeri kimlik kartları,
Açık cezaevinde bulunanların cezaevi müdürlüklerinden alacakları nüfus cüzdanı yerine geçen belgeler,Resmi kurumlarca verilen kimlik kartları,
Bazı yabancı öğrenciler için düzenlenen, üzerinde “9 ile başlayan” Yabancı Uyruk Numarası barındıran, Geçici Koruma Kimlik Belgesi, ikamet, izin vb. belgeler,
T.C. kimlik kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı “Geçici Kimlik Belgesi” bulunan öğrenciler sınava girebilir.