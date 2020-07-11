ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Bütünleme sınavları 6 Temmuz ve 9 Temmuz tarihleri aralığında yapıldı. Henüz sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. İşte detaylar…



ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 6 Temmuz’da başlayan bütünleme sınavları 9 Temmuz’da sona erdi.