ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
ATA AÖF bütünleme sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 6 Temmuz ve 9 Temmuz tarihleri aralığında yapıldı. Sınav soruları ve cevapları LMS üzerinden yayımlandı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde dönem sınavlarına giriyorlar. Bütünleme sınavları 6 Temmuz ve 9 Temmuz tarihleri aralığında yapıldı. Henüz sonuçların açıklanacağı tarih ile ilgili bir duyuru yayımlanmadı. İşte detaylar…
ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. 6 Temmuz’da başlayan bütünleme sınavları 9 Temmuz’da sona erdi.
2
Abone Ol
ATA AÖF BÜTÜNLEME SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları yayımlandı. İşte kurum tarafından yapılan açıklama: Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan yarın (12 Temmuz 2020) saat 17:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.