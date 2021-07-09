ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranında!

ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı elde edemeyen ya da notlarını yükseltmek adına bütünleme sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Online ATA AÖF bütünleme sınavının sonuçları ile ilgili henüz Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor.