ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranında!
ATA AÖF sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı online bütünleme sınavları 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında tamamlandı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS sınav sonucu sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyecekler. Netleri hakkında ön bilgi edinen öğrencilerin gözü kulağı şimdi, "ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı" duyurunda. Peki, 2021 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında ayrıntılı bilgiler.
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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. Final sınavında istedikleri başarıyı elde edemeyen ya da notlarını yükseltmek adına bütünleme sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Online ATA AÖF bütünleme sınavının sonuçları ile ilgili henüz Atatürk Üniversitesi'nden bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor.
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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atatürk Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı 28 Haziran- 03 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapıldı. Sınav sistemi bu tarihlerde 09.00 ile 22.00 saatleri arasında öğrencilerimizin erişimine açılmış olup, toplamda 156.922 oturumdan oluşan sınavlara 61.678 öğrencimiz online (çevrimiçi) olarak katılım sağlamıştır.
Sınav sonuçları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, sonuçların 12 Temmuz haftasında açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki ekrandan sonuçları sorgulayabilirsiniz.
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SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
2020-2021 Bahar Yarıyılı Online Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayınlandı
Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.