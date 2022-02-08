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AÖF bütünleme sınav sonucunda son durum: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

#ATA#ATA Aöf#ATA Aöf Sonuçları

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bütünleme sınavları 5-6 Şubat tarihlerinde gerçekleşti. Sınavdan kısa bir süre sonra soru-cevap duyurusu geldi. Yaptıkları netler üzerinden aldıkları puanı hesaplamaya çalışan öğrenciler bir yandan da ATA AÖF bütünleme sınav sonuç tarihini araştırıyor. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF bütünleme sınav sonucunda son durum...

1/3AÖF bütünleme sınav sonucunda son durum: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı.Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

2/3AÖF bütünleme sınav sonucunda son durum: ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen final sınavı sonuçları 6 Ocak tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle ATA AÖF bütünleme sınav sonucunun 15 gün içerisinde online platform üzerinden paylaşılması bekleniyor.

3/3AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35’e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30’dan 35’e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

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#ATA#ATA Aöf#ATA Aöf Sonuçları