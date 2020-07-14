ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı! İşte, sorgulama ekranı!
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, 14 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açıldı. 6-9 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden online olarak sınava giren öğrenciler, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları için bekleyişe geçmişti. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları nereden ve nasıl sorgulanabilecek? İşte, üniversitenin yayımlamış olduğu duyuru ve ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları itiraz süreci hakkında detaylı bilgiler
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ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 6-9 Temmuz tarihlerinde sınava giren binlerce öğrenci, öğrenci giriş ekranı aracılığıyla sonuçlarını görüntüleyebilecek. ATA AÖF sınav sonuçları, ünviersitenin resmi internet sitesinde şu ifadelerle duyuruldu;
Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimiz Öğrenim Yönetim Sistemi’nde (LMS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü saat 23:59'a kadar bize iletebilirler. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Gönderilen itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden yapılacaktır.
Bilgilerinize sunar, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz."
Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 final notunun oranı ise %75 oranlarında olacaktır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.
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DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?
Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.
Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.
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Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.