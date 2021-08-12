ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR? Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.