ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları için geri sayım sınav süresinin dolmasıyla birlikte başladı. Mezun durumundaki öğrenciler, ATA AÖF 3 ders sınav sonucunun açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, ATA AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ATA AÖF 3 ders sınav sonuçlarında son durum...
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1
2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Online Mezuniyet Üç Ders Sınavı 07 Ağustos 2021 Cumartesi günü 09.00 - 22.00 saatleri arasında online olarak yapıldı. Sınav sistemi bu tarihte 09.00 ile 22.00 saatleri arasında gerçekleşti, 7 bin 139 öğrenci online (çevrimiçi) olarak katılım sağladı. Sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklendi. lms3.ataaof.edu.tr adresinden soruları görüntüleyebilen öğrenciler, alacakları puana dair bir öngörüde bulunabiliyor.
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ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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ATA AÖF 3 DERS SINAVINA KİMLER GİREBİLİYOR?
Kayıtlı oldukları bölümlerde/programlarda tüm dersleri almış ve en fazla üç dersten başarısız (FF) olduğu için mezun olamayan öğrenciler Mezuniyet Üç Ders Sınavı’na girebilir (Blok Uygulama, Blok Uygulama I ve II derslerini alan öğrencilerin bu derslerden sınava girebilmesi için; bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında kayıt yaptırmış, uygulamalara devam etmiş ve devamsızlıktan kalmamış olmaları gerekmektedir). Öğrenci, güz ve bahar yarıyıllarında toplamda en fazla üç başarısız dersi varsa ve bu derslere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında ders kaydı yaptırmışsa Mezuniyet Üç Ders Sınavına girebilir.