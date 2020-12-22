Asya döndü

ÇOK HEYECANLIYIM “Vurulmuşum Sana”, “Beni Aldattın”, “Olmadı Yar” gibi hit şarkılara imza atan Asya, yıllar sonra müziğe döndü. Ara verdiği süreçte de müzikten kopmadığını söyleyen sanatçı, “Unutup Gitti” adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Ümit Sayın’a, aranjesi Gürsel Çelik’e ait şarkının klibi ise İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde çekildi.Asya, bugün DMC etiketiyle yayınlanacak şarkı için heyecanlı olduğunu söyledi: “İnandığım ve severek okuduğum bir şarkı. Bu zor dönemde umarım içimizi ısıtır. Başarılı ve kaliteli bir ekiple çalıştım. Çok heyecanlıyım.”