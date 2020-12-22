MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriAsya döndü
GeriKeyif Asya döndü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Keyif
Haber Giriş: 22 Aralık 2020 - 14:39 | 

Asya döndü

Yeni albümler, klipler, şarkılar...Müzik dünyasından kısa haberler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1ÇOK HEYECANLIYIM
Abone Olgoogle-news

ÇOK HEYECANLIYIM

“Vurulmuşum Sana”, “Beni Aldattın”, “Olmadı Yar” gibi hit şarkılara imza atan Asya, yıllar sonra müziğe döndü. Ara verdiği süreçte de müzikten kopmadığını söyleyen sanatçı, “Unutup Gitti” adlı yeni bir single hazırladı. Söz ve müziği Ümit Sayın’a, aranjesi Gürsel Çelik’e ait şarkının klibi ise İmre Haydaroğlu’nun yönetmenliğinde çekildi.Asya, bugün DMC etiketiyle yayınlanacak şarkı için heyecanlı olduğunu söyledi: “İnandığım ve severek okuduğum bir şarkı. Bu zor dönemde umarım içimizi ısıtır. Başarılı ve kaliteli bir ekiple çalıştım. Çok heyecanlıyım.”

2Yeni albüm geliyor
Abone Olgoogle-news

Yeni albüm geliyor

Gülben Ergen’in 25 Aralık’ta yayınlanacak yeni albümü “Seni Kırmışlar” ön siparişe açıldı. Ergen’in 11’inci albümü, dijital platformların yanı sıra fiziki olarak da müzik marketlerde yerini alacak. Yeni çalışmasıyla ilgili şarkıcı, şöyle konuştu: “Bütün müzisyen arkadaşlarımın; Yıldız Tilbe’den Deniz Seki’ye, Ersay Üner’den Derya Uluğ’a, İntizar’da Cansu Kurtcu’ya, Özlem Güneykaya’dan Kubilay Karca’ya, Ayla Çelik’ten Şebnem Sungur’a, herkese teşekkür ederim. Onların şarkılarının kiracısıyız biz, yoksa mal sahibi onlar. Emaneten bizde ve iyi taşımak zorundayız.”

3Rekor teşekkürü
Abone Olgoogle-news

Rekor teşekkürü

“Galaksi” şarkısı YouTube’da 157 milyon izlenme sayısını geçen Ece Mumay, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür etti. Yakın zamanda yayınladığı “Hengame” adlı slow şarkısıyla da beğeni toplayan Mumay, 2021 için sürpriz projeler hazırladığında olduğunu söyledi.

4Ece’den yeni şarkı
Abone Olgoogle-news

Ece’den yeni şarkı

Ece Gürsel, “Vur Kalbimden” adlı yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunuyor.Sözleri Ayla Çelik ve Hakkı Yalçın’a, müziği Ayla Çelik ile Serdar Arslan’a ait şarkı, yarın DMC etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

5Kardeş geliyor
Abone Olgoogle-news

Kardeş geliyor

Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen Seçil Gür, yeni single’ını yarın beğeniye sunacak. Sözü ve müziği Serdar Ortaç imzası taşıyan “İşkence” adlı şarkıyla ilgili Gür, duygularını şöyle ifade etti: “Aralıkta çıkan şarkıların ‘Deli Yangın’, ‘Dünyalar Kadar’, ‘Emi’ ve ‘Sebepsiz Çiçek’e kardeş geliyor. En güzel yorumlar bekleniyor.”

6Tanıdınız mı
Abone Olgoogle-news

Tanıdınız mı?

İmaj yenileyen Aylin Coşkun’un fotoğrafını görenler, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.Aylin Coşkun, “Kuaförüm yeni imaj yapalım dedi. Renk harika oldu. Perçem yakışmış mı bilemedim” notuyla Instagram’da bir fotoğrafını paylaştı. Bambaşka birine dönüşen Coşkun’a takipçileri “Estetik mi yaptırdın?” diye sordu. Şarkıcının bir takipçisi de “Saç kesilirken kafa nakli de olmuş” şeklinde bir yorum yaptı.

7Şahin Özerin yeni keşfi
Abone Olgoogle-news

Şahin Özer'in yeni keşfi

Yapımcı Şahin Özer’in yeni keşfi Sercan Zararsız, “İstanbul Konuşsun” adlı ilk single’ıyla müzik dünyasına adım attı. Söz ve müziği Ersin Özyurt’a ait şarkıya Boğaz’da klip çekildi. Şarkıcı, “Sektörde kalıcı olmak, üretmeyi gerektiriyor. Bu konuda dersimize iyi çalıştık” dedi.

8Yeni yılı Yalnızlık sandalı ile karşılayacak.
Abone Olgoogle-news

Yeni yılı "Yalnızlık sandalı" ile karşılayacak.

Müzik hayatını Londra’da sürdüren Gamze Akın, "Yalnızlık sandalı" adlı şarkısını kliple taçlandırdı.‘Bir süre önce "İsyan Bayrağı" adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Gamze Akın, şimdi de yine söz ve müziği kendisine ait olan "Yalnızlık sandalı" adlı parçasını çıkarttı. Bu yeni şarkısı içinde hayli iddialı olduğunu belirten Gamze Akın "Yeni yılın herkese başta sağlık, mutluluk,huzur getirmesini diliyorum" diyerek temennide bulundu.

9Mustafa Baturdan akustik konser
Abone Olgoogle-news

Mustafa Batur'dan akustik konser

'Kül' şarkısıyla kısa sürede müzik dünyasında adından söz ettiren Mustafa Batur, akustik konser serisine başlıyor.Koronavirüs nedeniyle sahnelerden uzak kalan sanatçı, Instagram ve YouTube'dan yapacağı canlı yayınlarla hayranlarından gelen istek şarkıları akustik versiyonlarıyla yorumlayacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi