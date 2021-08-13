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Haber Giriş: 13 Ağustos 2021 - 23:46 | 

Aşure Günü tarihi: 2021 Aşure Günü ne zaman, hangi gün? Aşure Günü Muharrem ayının kaçıncı günü?

Aşure Günü'nün tarihi Diyanet 2021 dini günler takviminde belli oldu. “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” şeklinde Peygamberimiz tarafından buyurulan manevi gün için geri sayım başladı. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure, İslam dünyasında büyük önem taşıyor. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen aşure geleneği asırlardır devam ediyor. Peki, Aşure Günü ne zaman, hangi gün? İşte, Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

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Aşure Günü ne zaman, sorusu Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesaj barındıran önemli bir ay olan Muharrem ayı, ortak noktalar ve duygular ifade ediyor. Diyanet takvimine göre bu yıl Muharrem ayı 9 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Muharrem'in 10. günü olan Aşure Günü ise 18 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.

22021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN

2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.

3AŞURE GÜNÜ NEDİR

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.

Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle bugün de; “farklılıkların ahenk içindeki ortak tada katkı sağlamaları”, “birlik” gibi kültürümüzün özünde hep var olan güzellikleri devam ettirme bilinci ile birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir.

410 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

10 MUHARREMDE ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ

“Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69). Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve “Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?” diye sormuştu. “Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil’i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu.” dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) “Ben Mûsâ’ya sizden daha layığım (yakınım).” buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128). Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, “Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim.” (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek “Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

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Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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