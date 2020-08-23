Aşure günü ne zaman? İşte aşure tarifi

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, aşure gününün hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar 'Aşure günü ne zaman?' sorusunun cevabını arıyor. Öte yandan aşurenin nasıl yapıldığı ve pratik tarifi de sorgulanıyor. Peki, aşure günü ne zaman?
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Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü 19 Ağustos'ta başladı. Gözler şimdi bu ayın içinde yer alan aşure gününde, İşte konuya dair ayrıntılar...
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününe denk gelen 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
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AŞURE NASIL YAPILIR?
Muharrem ayı ile özdeşleşen Aşure tatlısı, mutfakları ve sofraları lezzetlendirmeye bu yılda devam ediyor. Buğday, kuru fasulye ve nohut gibi temel malzemelerle yapılan aşure, Nar taneleri, ceviz ya da tarçınla süslenince adeta bir görsel şölen sunuyor. İşte, aşure tarifi, malzemeler ve aşure yapmanın püf noktası...
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MALZEMELER
• 500 gram buğday • 1 su bardağı kuru fasulye • 1/2 su bardağı nohut • 1 çay bardağı kuru üzüm • 10 adet kuru kayısı • 10 adet kuru incir • 1 paket vanilya • 1/2 su bardağı fındık • 1 adet orta boy elma • 4 adet karanfil • 1,5 su bardağı toz şeker • 5 su bardağı sıcak su • 1 su bardağı süt
Servisi için;
• 1 adet nar • 1/2 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi • 1 yemek kaşığı tarçın
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YAPILIŞI
Akşamdan buğdayı ovalayarak suyu berrak oluncaya kadar iyice yıkayın. Üzerini geçecek kadar su koyup 10 dakika kaynatın. Kaynama sonunda çıkan sarı suyu döküp tekrar sıcak su koyup 5 dakika daha haşladıktan sonra kapağını kapatıp bir gece bekletin. Ertesi gün buğdaylara sıcak su ilave edip yumuşayana kadar orta ateşte kaynatın, suyu azaldıkça sıcak su ilave edin.
İç malzemelerini koymadan önce de sütünü ilave edin. Sonra sırasıyla içine haşlanmış nohutları, kuru fasulyeyi koyup kaynatın. Suda beklettiğiniz kuru üzümleri ve fındığı süzüp aşureye ilave edin. Limon kabuğu rendesi ve kuş üzümünü de ilave edip karıştırın. Şekerini de yavaşça ilave ettikten sonra kuru kayısıları, elmayı, tuzu ve vanilyayı da ekleyin.
Aynı zamanda incirleri küp şeklinde doğrayın ve ayrı bir kapta suda haşlayıp süzdükten sonra aşureye ilave edin. Aşureyi iyice karıştırıp ve son 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Sıcak olarak kaselere paylaştırın. Ilındıktan sonra üstlerini süsleyip ılık ya da soğuk servis edebilirsiniz.