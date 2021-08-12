Aşure Günü ne zaman hangi gün ayın kaçında? Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek! İşte 2021 Aşure Günü tarihi

Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü başladı. Gözler şimdi bu ayın içinde yer alan Aşure Günü'nde. Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?



Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, Aşure Günü'nün hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar 'Aşure günü ne zaman?' sorusunun cevabını arıyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Kuzey Amerika kıtasının ortalarından itibaren görüldü. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününde idrak edilecek. İşte, 2021 Aşure Günü tarihi...