Aşure Günü ne zaman hangi gün ayın kaçında? Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek! İşte 2021 Aşure Günü tarihi
Aşure Günü ne zaman sorusu Muharrem ayı devam ederken Müslümanların gündemine geldi. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü Muharrem ayının 10. günü gerçekleşecek. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü bu yıl da ibadetler ile idrak edilecek. Peki, Aşure Günü ne zaman hangi gün ayın kaçında? İşte, 2021 2021 Aşure Günü tarihi ve Muharrem ayı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Son peygamber Hazreti Muhammed ve ashabının 1442 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicreti, İslam aleminde hicri takvimin başlangıcı olarak kabul ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vakit hesaplamalarına göre, hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayının ilk günü başladı. Gözler şimdi bu ayın içinde yer alan Aşure Günü'nde. Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayının 10. günü ne zaman?
Muharrem ayının başlamasıyla birlikte, Aşure Günü'nün hangi tarihlere denk geleceğini merak eden vatandaşlar 'Aşure günü ne zaman?' sorusunun cevabını arıyor. Muharrem ayının başladığını bildiren hilal, bu yıl ilk kez Kuzey Amerika kıtasının ortalarından itibaren görüldü. Muharrem'de oruç tutulup aşure pişirilerek dağıtılması ve Kerbela'da Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ile şehit olanların yad edilmesi, İslam toplumlarının önemli gelenekleri arasında yer alıyor. Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin 10'uncu gününde idrak edilecek. İşte, 2021 Aşure Günü tarihi...
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2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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AŞURE AYI NE ZAMAN BİTECEK?
9 Ağustos'ta başlayan Muharrem ayı 7 Eylül'de sona erecek. 8 Eylül'de ise Safer ayı başlayacak.
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AŞURE GÜNÜ NEDİR?
Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.