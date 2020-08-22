Aşure günü ne zaman? Aşure ayı ayın kaçında başlıyor?
Aşure günü ne zaman başlayacak sorusu, Muharrem ayı içerisinde olduğu bilinen bu gün hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından yöneltilmeye devam ediliyor. Aşure gününe özel olarak tatlılar yapacak olan birçok Müslüman, yapmış oldukları bu tatlıları komşulara, akrabalara dağıtarak bu ayın bereketinden ve feyzinden yararlanmayı amaçlayacak. Peki, aşure günü ne zaman ve ayın kaçında başlıyor? İşte, aşure ayı hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Aşure günü ya da diğer bir ifadeyle aşure ayı, Muharrem ayının içerisinde idrak edilecek. bu güne özel olarak yaklaşık 10 çeşit bakliyatın bulunduğu tatlılar hazırlanacak. Peki, aşure günü ne zaman idrak edilecek? İşte, tatlıların hazırlanıp dağıtılacağı, ibadetlerin gerçekleştirileceği aşure günü hakkında bazı bilgiler
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AŞURE NE DEMEK?
Aşure kelimesinin kökeni, Arapça kaynaklarda tam olarak "Aştıra" şeklinde geçmekte, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "Faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2020 yılı Aşure Günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet dini günler takvimine göre, bu yıl Aşure Günü 29 Ağustos Cumartesi günü idrak edilecek.
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
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Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.