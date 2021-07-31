Aşure günü ne zaman? 2021 Aşure (Muharrem) ayı tarihi
Aşure Günü hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet verilir. İşte, 2021 Aşure (Muharrem) ayı tarihi...
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Temmuz ayının son günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Aşure Günü merak konusu oldu. Bir gelenek haline gelen ve bereketi simgeleyen aşure, Muharrem ayının 10. gününde yapılan bir tatlıdır. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Peki, bu yıl Aşure Günü ne zaman?
2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
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AŞURE GÜNÜ NEDİR?
Arapça kaynaklarda tam olarak "Aşura" şeklinde geçen bu kelimeyi, on sayısı ile ilgili olan "aşr" ve "aşir" veya develerin güdülmesiyle ilgili "ışr" kökünden türemiş bir kelime kabul edenler olduğu gibi, Arapça'da "faula" vezninin bulunmadığını ileri sürerek İbranice'den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat alimlerin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu benimsemektedirler.
Aşûre günü adı verilen 10 Muharrem gününde meydana geldiği rivayet edilen diğer bazı önemli olayları da kısaca şöyle sıralamak mümkündür:
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Rivayete göre, Hz. Nuh’un gemisi Tufandan kurtulup Cûdî dağına Aşûre günü oturmuştur. Bilindiği üzere, Hz.Nuh, Allah’ın emri üzerine kendine inananları yaptığı bir gemiye bindirmiş, tufan gerçekleşince, inanmayanlar suda boğularak helak olmuşlardı.
Hz. Ademin tövbesinin kabul edilmesi,
Hz. İbrahim’in Nemrut’un ateşinden kurtulması ve,
Hz. Yakub’un oğlu Yusuf’a kavuşması
Hz. Musa ve İsrail oğullarının Firavunun zulmünden kurtulmaları 10 Muharrem (Aşûre) günü gerçekleştiği rivayet edilen olaylar orasındadır.