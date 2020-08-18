Aşure günü ne zaman? 2020 aşure günü tarihi için geri sayım
Aşure günü her yıl büyük bir heyecanla bekleniliyor. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen aşure günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Peki aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte Diyanet takvimine göre aşure günü tarihi…
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Aşure günü için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre önemli gün bu ay içerisinde idrak edilecek. Buğday, nohut, fasulye, incir, tarçın ve şeker gibi 40'a yakın malzemeyle yapılan, bolluk ve bereketin simgesi aşure, her yıl muharrem ayında yapılıyor. İşte detaylar...
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başlar. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure günü olarak idrak edilecek. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi içerisinde yer alan bilgilere göre, Müslüman Türkler’in dinî halk geleneğinde önemli bir yer tutan âşûrâ, aynı zamanda, muharremin onuncu günü başlamak üzere daha sonraki günlerde de özel merasimlerle pişirilip dağıtılan tatlıya (aşure) ad olmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşure aşı Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilirdi. Helvacıların nezaretindeki aşçılar ve kiler ağaları tarafından hazırlanan aşure, muharremin onundan itibaren “aşure testisi” adı verilen özel kaplarla saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılırdı. Anadolu’da zengin aileler ve esnaf teşkilâtları tarafından pişirilen aşure sebilciler, duâgûlar ve halkın iştirak ettiği merasimlerle dağıtılır, bazı bölgelerde aşure dağıtımından sonra kurban kesilirdi. Günümüzde de âşûrâ orucu tutmak ve aşure tatlısı pişirmek bütün canlılığıyla devam etmektedir.