Aşure günü anlamı ve önemi nedir? İşte aşure gününün fazileti
Aşure gününün anlamı ve önemi araştırılan konular arasında bulunuyor. Aşure günü 2020 yılında 29 Ağustos’ta idrak edilecek. Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olan aşure günü hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu günü. İşte Arapçada on anlamına gelen aşara kelimesinden türeyen aşure günü ile ilgili bilgiler…
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Aşure gününün önemi ve anlamı araştırılıyor. Her yıl dini gün ve aylar heyecanla bekleniliyor. Arapçada on anlamına gelen aşara kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre aşure günü 29 Ağustos tarihinde idrak edilecek. Müslümanlar bugünü nafile oruç tutarak ifa ediyorlar. Peki aşure gününde ne olmuştur, fazileti nedir?
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AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti. Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor. Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
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Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü nafile oruç tutarak ifa ediyor. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.