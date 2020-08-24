Aşure ayı ne zaman bitiyor? İşte Diyanet'in verdiği tarih bilgisi!
Zilkade, Zilhicce ve Receb ile beraber Kur’ân-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olan ve aşure ayı olarak da bilinen muharrem ayı, geçtiğimiz günlerde idrak edilmeye başladı. Muharrem ayının, manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek ayda Allah'a daha yakın olmak için ibadet yapmak isteyen vatandaşlar, hem muharrem ayının bitiş tarihini hem de bu aya denk gelen aşure gününün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, aşure ayı ne zaman bitiyor? İşte, Diyanet'in verdiği tarih bilgisi...
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İslam tarihi açısından önemli aylardan biri olan Muharrem ayını idrak eden Müslüman'lar bu mübarek ayın ne zaman biteceğini araştırıyor. Öte yandan aşure gününün hangi tarihe denk geldiği de merak ediliyor. İşte, 2020 aşure günü hakkında ayrıntılar...
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AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
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AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ
Peygamberler tarihi açısından önemli bir gün olup, Arapçada on anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor.
Hadis kaynaklarına göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bu günde gerçekleşti.
Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması, Hz. Yakup'un, oğlu Yusuf'a kavuşması, Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı kabul ediliyor.
Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.
Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanması dolayısıyla dini gelenekte bugüne büyük önem atfediliyor. Müslümanlar bugünü özellikle nafile oruç tutarak ifa ediyor.
Hz. Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin, aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği bugün de yaşatılıyor.