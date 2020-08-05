Peygamberler tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir gÃ¼n olup, ArapÃ§ada on anlamÄ±na gelen "aÅŸara" kelimesinden tÃ¼reyen AÅŸure GÃ¼nÃ¼, hicri yÄ±lÄ±n ilk ayÄ± muharremin onuncu gÃ¼nÃ¼ne denk geliyor.



Hadis kaynaklarÄ±na gÃ¶re, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasÄ± ve Hazreti Musa'nÄ±n KÄ±zÄ±ldeniz'den geÃ§erek Ä°srailoÄŸullarÄ±'nÄ± Firavun'dan kurtarmasÄ± hadiseleri de bu gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti.



AyrÄ±ca kÃ¼ltÃ¼r tarihine ait birÃ§ok esere gÃ¶re, Hz. Adem'in iÅŸlediÄŸi gÃ¼nahtan sonra tÃ¶vbesinin kabul edilmesi, Hz. Ä°dris'in diri olarak gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseltilmesi, Hz. Ä°brahim'in ateÅŸte yanmamasÄ±, Hz. Yakup'un, oÄŸlu Yusuf'a kavuÅŸmasÄ±, Hz. Eyyub'un hastalÄ±klarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi, Hz. Yunus'un balÄ±ÄŸÄ±n karnÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± ve Hz. Ä°sa'nÄ±n doÄŸumu ve Ã¶lÃ¼mden kurtarÄ±larak gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseltilmesi gibi hadiselerin de bugÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.



AynÄ± zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafÄ±ndan 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. HÃ¼seyin ve 72 yakÄ±nÄ±nÄ±n ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ "Kerbela olayÄ±" da bugÃ¼n yaÅŸandÄ±.