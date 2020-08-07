AÅŸure ayÄ± hangi gün baÅŸlar? 2020 AÅŸure günü tarihi ve zamanÄ±
AÅŸure ayÄ± ile birlikte Hicri yeni yÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde tatlÄ±lar piÅŸirip eÅŸe, dosta, komÅŸuya daÄŸÄ±tacak olan pek Ã§ok MÃ¼slÃ¼man, bu nedenle aÅŸure gÃ¼nÃ¼ ne zaman baÅŸlayacak sorularÄ±na yanÄ±t arÄ±yor. Ä°slam dininde Ã¶nemli bir yere sahip olan aÅŸure gÃ¼nÃ¼, her yÄ±l olduÄŸu gibi Muharrem ayÄ±nÄ±n 10. gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸecek. Peki, AÅŸure ayÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ± Muharrem ayÄ±nÄ±n 10. gÃ¼nÃ¼ ne zamana denk gelecek? Ä°ÅŸte, aÅŸure ayÄ± ne zaman ve hangi gÃ¼n baÅŸlar sorusunun cevabÄ±
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Onlarca bakliyatÄ±n bir araya gelmesiyle piÅŸirilen aÅŸure, bu yÄ±l da aÅŸure gÃ¼nÃ¼ ve aÅŸure ayÄ± kapsamÄ±nda pek Ã§ok evin mutfaÄŸÄ±nda, tencerelerdeki yerini alacak. Peki, aÅŸure gÃ¼nÃ¼ ne zaman baÅŸlayacak ve ne zaman idrak edilecek? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2020 aÅŸure gÃ¼nÃ¼ tarihi ve bu gÃ¼n hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler
AÅžURE NE DEMEK?
AÅŸure kelimesinin kÃ¶keni, ArapÃ§a kaynaklarda tam olarak "AÅŸtÄ±ra" ÅŸeklinde geÃ§mekte, on sayÄ±sÄ± ile ilgili olan "aÅŸr" ve "aÅŸir" veya develerin gÃ¼dÃ¼lmesiyle ilgili "Ä±ÅŸr" kÃ¶kÃ¼nden tÃ¼remiÅŸ bir kelime kabul edenler olduÄŸu gibi, ArapÃ§a'da "Faula" vezninin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek Ä°branice'den geldiÄŸini sÃ¶yleyenler de vardÄ±r. Fakat alimlerin Ã§oÄŸu bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmamakta, kelimenin ArapÃ§a asÄ±llÄ± olduÄŸunu benimsemektedirler.Â
Peygamberler tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir gÃ¼n olup, ArapÃ§ada on anlamÄ±na gelen "aÅŸara" kelimesinden tÃ¼reyen AÅŸure GÃ¼nÃ¼, hicri yÄ±lÄ±n ilk ayÄ± muharremin onuncu gÃ¼nÃ¼ne denk geliyor.
Hadis kaynaklarÄ±na gÃ¶re, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulmasÄ± ve Hazreti Musa'nÄ±n KÄ±zÄ±ldeniz'den geÃ§erek Ä°srailoÄŸullarÄ±'nÄ± Firavun'dan kurtarmasÄ± hadiseleri de bu gÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸti.
AyrÄ±ca kÃ¼ltÃ¼r tarihine ait birÃ§ok esere gÃ¶re, Hz. Adem'in iÅŸlediÄŸi gÃ¼nahtan sonra tÃ¶vbesinin kabul edilmesi, Hz. Ä°dris'in diri olarak gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseltilmesi, Hz. Ä°brahim'in ateÅŸte yanmamasÄ±, Hz. Yakup'un, oÄŸlu Yusuf'a kavuÅŸmasÄ±, Hz. Eyyub'un hastalÄ±klarÄ±nÄ±n iyileÅŸmesi, Hz. Yunus'un balÄ±ÄŸÄ±n karnÄ±ndan Ã§Ä±kmasÄ± ve Hz. Ä°sa'nÄ±n doÄŸumu ve Ã¶lÃ¼mden kurtarÄ±larak gÃ¶ÄŸe yÃ¼kseltilmesi gibi hadiselerin de bugÃ¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.
AynÄ± zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafÄ±ndan 10 Ekim 680'de Hz. Muhammed'in torunu Hz. HÃ¼seyin ve 72 yakÄ±nÄ±nÄ±n ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ "Kerbela olayÄ±" da bugÃ¼n yaÅŸandÄ±.
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Bu olaylarÄ±n muharrem ayÄ±nÄ±n onuncu gÃ¼nÃ¼nde yaÅŸanmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla dini gelenekte bugÃ¼ne bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem atfediliyor. MÃ¼slÃ¼manlar bugÃ¼nÃ¼ Ã¶zellikle nafile oruÃ§ tutarak ifa ediyor.
Hz. Nuh ve onun Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na uyarak gemiye binenlerin, aÅŸure aÅŸÄ± tÃ¼ketmeleri dolayÄ±sÄ±yla MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n aÅŸure yaparak paylaÅŸma geleneÄŸi bugÃ¼n de yaÅŸatÄ±lÄ±yor.