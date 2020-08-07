Onlarca bakliyatÄ±n bir araya gelmesiyle piÅŸirilen aÅŸure, bu yÄ±l da aÅŸure gÃ¼nÃ¼ ve aÅŸure ayÄ± kapsamÄ±nda pek Ã§ok evin mutfaÄŸÄ±nda, tencerelerdeki yerini alacak. Peki, aÅŸure gÃ¼nÃ¼ ne zaman baÅŸlayacak ve ne zaman idrak edilecek? Ä°ÅŸte, pek Ã§ok kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 2020 aÅŸure gÃ¼nÃ¼ tarihi ve bu gÃ¼n hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler



AÅžURE NE DEMEK?



AÅŸure kelimesinin kÃ¶keni, ArapÃ§a kaynaklarda tam olarak "AÅŸtÄ±ra" ÅŸeklinde geÃ§mekte, on sayÄ±sÄ± ile ilgili olan "aÅŸr" ve "aÅŸir" veya develerin gÃ¼dÃ¼lmesiyle ilgili "Ä±ÅŸr" kÃ¶kÃ¼nden tÃ¼remiÅŸ bir kelime kabul edenler olduÄŸu gibi, ArapÃ§a'da "Faula" vezninin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek Ä°branice'den geldiÄŸini sÃ¶yleyenler de vardÄ±r. Fakat alimlerin Ã§oÄŸu bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe katÄ±lmamakta, kelimenin ArapÃ§a asÄ±llÄ± olduÄŸunu benimsemektedirler.Â