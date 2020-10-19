MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriAsuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta, bugün neden yok? Show TV yayın akışı
GeriTelevizyon Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta, bugün neden yok? Show TV yayın akışı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Televizyon
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 12:56 | 

Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta, bugün neden yok? Show TV yayın akışı

Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma programının saat kaçta başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gelinler ve dünürlerin kıyasıya mutfak rekabetini yansıtan yarışmanın saati değişmişti. Yeni yayın saatinde de programın ekrana gelmemesi akıllarda sora işaretleri oluşturdu. Peki Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yok?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının saat kaçta yayınlandığı araştırılıyor. Hafta içi her gün 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm’ün yayın saati 12:30’a alınmıştı. Show TV yayın akışında programın yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. İşte yayın akışı ve detaylar

2ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM SAAT KAÇTA
Abone Olgoogle-news

ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM SAAT KAÇTA?

Program Show TV yayın akışında yer almıyor. Programın final yaptığı iddialar arasında bulunuyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması yer almıyor.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Yeni Gelin

11:00 Öykü Gürman ile Günün Yemeği

12:45 Kalp Atışı

15:15: Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

0015: Arıza

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi