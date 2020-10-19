Asuman’la Sevgili Dünürüm saat kaçta, bugün neden yok? Show TV yayın akışı
Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışma programının saat kaçta başlayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde gelinler ve dünürlerin kıyasıya mutfak rekabetini yansıtan yarışmanın saati değişmişti. Yeni yayın saatinde de programın ekrana gelmemesi akıllarda sora işaretleri oluşturdu. Peki Asuman’la Sevgili Dünürüm neden yok?
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Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışmasının saat kaçta yayınlandığı araştırılıyor. Hafta içi her gün 16:00’da başlayan Asuman’la Sevgili Dünürüm’ün yayın saati 12:30’a alınmıştı. Show TV yayın akışında programın yer alıp almadığı merak konusu haline geldi. İşte yayın akışı ve detaylar
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ASUMAN’LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM SAAT KAÇTA?
Program Show TV yayın akışında yer almıyor. Programın final yaptığı iddialar arasında bulunuyor. Show TV'nin bu haftaki yayın akışında Asuman’la Sevgili Dünürüm yarışması yer almıyor.