Asu Maralman: Londra’da ev hanımlığı yapıyorum

LONDRA'DA EV HANIMLIĞI YAPIYORUM Asu Maralman şimdilerde Londra’da eşiyle beraber yaşıyor. Eşiyle evlenme hikayesini de şöyle anlatıyor: “2008’de abimin çocukluk arkadaşından evlilik teklifi aldım. Çocukken çok severdim onu, ben 10 yaşındayken o 18’di. Önce çok ters geldi bu teklif bana. Abim ‘Bunun sonu yok, çoluk çocuk yok. Ne diye düşünüyorsun’ dedi. Bir yıl sonra İngiltere’ye geldim ve burada evlendim. Londra’dayım şimdi de. Arada Türkiye’ye gidip geliyorum. Burada ev hanımlığı yapıyorum. İnternetten yemekler bakıp pişiriyorum. Eşim emekli oldu ve kendi hobileri var. Koronadan dolayı da bir yıldan fazladır gelemiyorum Türkiye’ye.” Maralman, “Evde şarkılar mırıldanıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor: “Bazen, ama kendi içimde huzuru yakaladım. Şarkı yapmak istiyorum, yeni yazdığım bir şeyler var. Şarkının adı da ‘Yaşamak Aşkın Ta Kendisi’. Yeni nesilden de Sıla’yı beğeniyorum. Şebnem Ferah da yüreğime dokunuyor.”