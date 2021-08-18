Astsubay Meslek Yüksekokulu sınav sonuçları sorgulama! MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kayıt tarihi bilgisi

Yerleştirme işlemleri süresince gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.



Kendisine MSÜ internet adresi üzerinden çağrı yapılan her aday, ilgili okula kayıt yaptırıp yaptırmayacağı beyanını 24 saat içinde MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır. Tercih ettikleri herhangi bir okula yerleşmeye hak kazanmış adaylardan, çağrılarının internette yayınlandığı tarih ve saatten itibaren, 24 saat içinde Milli Savunma Üniversitesini arayarak geleceğini beyan etmeyen (çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından 24 saat içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan) adayların "ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR" Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.



Aday yerleştirme işlemleri süresince (20 Eylül-03 Ekim 2021) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (03 Ekim 2021 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.